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Поставки газа от «Газпрома» могут быть прекращены

Поставки газа от «Газпрома» могут быть прекращены

Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что правительство рассматривает вопрос о полном прекращении поставок газа из России, и такой сценарий заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье, передает noi.md ссылаясь на ipn.md

«Все зависит от объемов, которые будет поставлять «Газпром». Мы не исключаем сценария, что на определенном этапе поставки газа от «Газпрома» прекратятся. Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто бесплатный. Преимущество всей этой ситуации состоит в том, что мы приобретаем электричество по более выгодной цене, чем по альтернативной. Мы должны учитывать последствия расторжения контракта с «Газпромом». Будут последствия, которые всем нам придется пережить на правом берегу. На левом берегу Днестра проживает 250 тысяч человек, большинство из них граждане Республики Молдова, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться", - сказал Парликов на телеканале Vocea Bаsarabiei.

Договор о закупке электроэнергии с Кучурганской ГРЭС был подписан 3 декабря 2022 года. Согласно договору, "Энергоком" покупает 244 МВт с левого берега Днестра, что составляет 88% потребности в электроэнергии правого берега по цене 73 доллара за один МВт. Как сообщалось ранее, министр энергетики заявил, что договор с Кучурганской ГРЭС о закупке электроэнергии будет пересмотрен. По его словам, Кишинев попытается добиться более низкой закупочной цены, чем нынешняя.
  • Сегодня, 12:48
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