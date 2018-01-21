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В Приднестровье стартовала республиканская акция «Мы за ЗОЖ»

В Приднестровье стартовала республиканская акция «Мы за ЗОЖ»

В Приднестровье стартовала республиканская акция «Мы за ЗОЖ». Спортивный проект открыл «Весенний полумарафон Hi-Trail», который прошёл в селе Новокотовск Слободзейского района. В нём приняло участие порядка 40 человек разных возрастов.

Организатором акции выступила Госслужба по спорту. Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Руслан Шостак рассказал, что проект рассчитан на год. На данный момент в список проводимых мероприятий входят 30 соревнований, тренировок, турниров и т.д. Как говорит представитель Госслужбы по спорту, проект ещё будет пополняться новыми мероприятиями, передаёт sport.gospmr

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие физической культурой, активный отдых, развитие новых видов спорта и новых направлений.

«С нами работают Игорь Боагий, который каждый месяц в разных городах и районах проводит забеги на длинные дистанции; спортивное сообщество "Fitness Mafia", тренеры которого каждую неделю проводят тренировки для всех тираспольчан в различных микрорайонах города; Федерация воркаута и Федерация скейтбординга. Это те, кто на данный момент с нами. Количество участников акции "Мы за ЗОЖ" будет увеличиваться. К участию приглашаем всех желающих», - рассказал Руслан Шостак.

Следующим мероприятием, которое пройдёт в рамках проекта «Мы за ЗОЖ», станет турнир по скейтбордингу среди юниоров. Мероприятие пройдёт с 25 по 28 марта на роллердроме тираспольской набережной.

«"Мы за ЗОЖ" - это платформа, которая позволяет общественным объединениям и движениям проводить собственные мероприятия для широких масс населения. Они приходят к нам, показывают свои планы. Мы их корректируем, вносим какие-то изменения, дополнения, формируем мероприятие, чтобы оно соответствовало статусу республиканского», - пояснил представитель Госслужбы по спорту.

  • Сегодня, 15:12
  • DTV
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