В теневом интернете зафиксирована распродажа православных икон и крестов, похищенных из украинских церквей.
В одном из объявлений (на снимке) говорится:
«Православные иконы, кресты и иная церковная утварь. Происхождение — Украины. Аутентичные иконы XVIII — XIX века. Изъяты из городов: Бахмут, Часов Яр и Соледар».
EADaily уточняет, что во всех этих населённых пунктах стояли боевики бандеровского режима и наёмники с Запада. Местоположение продавца — Восточная Европа — как раз свидетельствует о том, что церковные ценности были похищены подобными наёмниками. В соцсетях предполагают, что речь идёт о поляках.
Антикварные предметы выставлены на продажу от 1500 долларов.