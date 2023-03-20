Президент России Владимир Путин заявил, что если Москва не станет продлевать зерновую сделку через 60 дней (18 мая), то поставит свое зерно в страны Африки бесплатно. Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем участии в соглашении будет зависеть от комплексного исполнения условий соглашения, пишет kommersant.ru
«Если мы все же примем решение не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно»,— сказал Владимир Путин на парламентской конференции «Россия-Африка».
Он напомнил, что Москва согласилась на продление соглашения, руководствуясь потребностями африканских стран. Заключенные в Стамбуле договоренности включают в себя поставки украинского продовольствия по Черному морю и разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
"Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки — прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия", — цитирует Путина РИА Новости.
Москва ждет полного соблюдения своих требований, в первую очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны", отметил глава государства.
14 марта замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Уточнялось, что за это время Москва ожидает результатов по снятию санкций. При этом 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. ООН подтвердила продление сделки, но сроков не называла.
Текст документа предусматривает его автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений одной из сторон. Сегодня, 20 марта, в российском МИДе заверили, что Турция, ООН и Украина не возразили против продления зерновой сделки на 60 дней.