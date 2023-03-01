3 марта вступило в силу Постановление Правительства, которое устанавливает на 2023 год новые предельные тарифы на услуги Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Стоимость обучения в ПГУ для студентов, обучающихся на договорной основе, выросла. Руководство вуза обязало студентов, которые уже оплатили и первый, и второй семестры, до 1 мая произвести доплату за обучение, в противном случае они подлежат отчислению.
По каждому направлению обучения суммы разные. Например, студенту педагогического факультета нужно доплатить порядка 450 или 240 рублей в зависимости от формы обучения, для других специальностей и факультетов суммы выше – от 450 до 900 рублей. Это вызвало недоумение в обществе.
По этому поводу в Верховном Совете состоялось внеочередное заседание Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ, сообщает пресс-служба ВС ПМР «Что пишут студенты, что пишут их родители, мы читаем. Мы имеем массу звонков от избирателей – что ж теперь делать дальше? Мы все понимаем, что каждая семья, имея студента на контракте, рассчитывает свой бюджет, исходя в том числе и из стоимости его обучения на год. За год родители заплатили, мы не должны их беспокоить. Если что-то корректировать, да, бывают обстоятельства, но, по крайней мере, с нового учебного года. Но никак не в течение действующего учебного года. Это позиция Комитета», - подчеркнул председатель Комитета по образованию Игорь Буга.
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Владислав Соколов на заседании Комитета сообщил: необходимость повышения стоимости обучения в вузе возникла из-за повышения заработных плат педагогам. Это прописано в республиканском бюджете на 2023 год.
Заработная плата сотрудникам ПГУ выплачивается из двух источников: госбюджета и специального фонда, который формируется за счёт платных услуг вуза. Сложилась ситуация, когда за счёт бюджета зарплату педагогам поднять могут, суммы были заложены в законе о бюджете, а за счёт спецфонда – нет. Не хватает чуть более 3 млн рублей. Этот дефицит планировалось покрыть за счёт повышения стоимости платных услуг на обучение. Депутаты Комитета высказали свои замечания и мнения. Они считают, что повышать тарифы на обучение в середине учебного года было нельзя.
«Мы раскритиковали их подход. Потому что это идти по кратчайшему пути: за счет студентов и их родителей. Так нельзя. У нас есть опыт, когда мы заранее, за 3 месяца, корректируем налоговое законодательство. Есть правило: не ухудшать состояние налогоплательщиков. Мы считаем, что выход из ситуации, возникшей с недостатком средств на финансирование и начисление зарплаты преподавателям ПГУ в этой части, мог быть найден другим. Не за счёт подъёма цен, скажем так, почти в середине учебного года», - отметил глава профильного парламентского Комитета Игорь Буга.
Депутаты Комитета предложили ряд решений, которые помогут и студентам-контрактникам завершить учебный год без доплат, и педагогам вуза получать положенные по закону повышенные выплаты.
В ближайшее время Правительство обсудит и просчитает все варианты. Какой из них примут – будет решено в скором времени. А до тех пор Комитет по образованию, общественным объединениям и СМИ рекомендовал приостановить действие Постановления Правительства и приказ о доплатах для студентов-контрактников ПГУ.