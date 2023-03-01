Dnestr.TV

 
0

В Верховном Совете предлагают не повышать плату за обучение в госуниверситете

В Верховном Совете предлагают не повышать плату за обучение в госуниверситете

3 марта вступило в силу Постановление Правительства, которое устанавливает на 2023 год новые предельные тарифы на услуги Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Стоимость обучения в ПГУ для студентов, обучающихся на договорной основе, выросла. Руководство вуза обязало студентов, которые уже оплатили и первый, и второй семестры, до 1 мая произвести доплату за обучение, в противном случае они подлежат отчислению.

По каждому направлению обучения суммы разные. Например, студенту педагогического факультета нужно доплатить порядка 450 или 240 рублей в зависимости от формы обучения, для других специальностей и факультетов суммы выше – от 450 до 900 рублей. Это вызвало недоумение в обществе.

По этому поводу в Верховном Совете состоялось внеочередное заседание Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ, сообщает пресс-служба ВС ПМР

«Что пишут студенты, что пишут их родители, мы читаем. Мы имеем массу звонков от избирателей – что ж теперь делать дальше? Мы все понимаем, что каждая семья, имея студента на контракте, рассчитывает свой бюджет, исходя в том числе и из стоимости его обучения на год. За год родители заплатили, мы не должны их беспокоить. Если что-то корректировать, да, бывают обстоятельства, но, по крайней мере, с нового учебного года. Но никак не в течение действующего учебного года. Это позиция Комитета», - подчеркнул председатель Комитета по образованию Игорь Буга.

Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Владислав Соколов на заседании Комитета сообщил: необходимость повышения стоимости обучения в вузе возникла из-за повышения заработных плат педагогам. Это прописано в республиканском бюджете на 2023 год.

Заработная плата сотрудникам ПГУ выплачивается из двух источников: госбюджета и специального фонда, который формируется за счёт платных услуг вуза. Сложилась ситуация, когда за счёт бюджета зарплату педагогам поднять могут, суммы были заложены в законе о бюджете, а за счёт спецфонда – нет. Не хватает чуть более 3 млн рублей. Этот дефицит планировалось покрыть за счёт повышения стоимости платных услуг на обучение. Депутаты Комитета высказали свои замечания и мнения. Они считают, что повышать тарифы на обучение в середине учебного года было нельзя.

«Мы раскритиковали их подход. Потому что это идти по кратчайшему пути: за счет студентов и их родителей. Так нельзя. У нас есть опыт, когда мы заранее, за 3 месяца, корректируем налоговое законодательство. Есть правило: не ухудшать состояние налогоплательщиков. Мы считаем, что выход из ситуации, возникшей с недостатком средств на финансирование и начисление зарплаты преподавателям ПГУ в этой части, мог быть найден другим. Не за счёт подъёма цен, скажем так, почти в середине учебного года», - отметил глава профильного парламентского Комитета Игорь Буга.

Депутаты Комитета предложили ряд решений, которые помогут и студентам-контрактникам завершить учебный год без доплат, и педагогам вуза получать положенные по закону повышенные выплаты.

В ближайшее время Правительство обсудит и просчитает все варианты. Какой из них примут – будет решено в скором времени. А до тех пор Комитет по образованию, общественным объединениям и СМИ рекомендовал приостановить действие Постановления Правительства и приказ о доплатах для студентов-контрактников ПГУ.

  • Сегодня, 15:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна