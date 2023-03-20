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В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США
Фото: © AP Photo / Hasan Jamali

Польша разместит на своей территории первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило министерство национальной обороны республики.

Церемония открытия гарнизона состоится 21 марта в Познани, он будет сформирован на базе американской региональной группы поддержки Польши, сообщает iz.ru.

В ведомстве уточнили, что это подразделение станет восьмым постоянным гарнизоном ВС США в Европе. Решение о создании гарнизона еще в 2022 году принял президент США Джо Байден. Главной задачей формирования станет инфраструктурное обеспечение американских солдат, дислоцированных в Польше.

Кроме того, в задачи гарнизона войдут руководство и управление передовыми форпостами американских сил в Польше.

В настоящее время в польше дислоцированы около 10 тыс. военнослужащих НАТО, большинство из них американцы.

С 2020 года в польском городе Познань действует Лагерь Костюшко, так называют Пятый армейский корпус США. Задача корпуса — координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, а также сотрудничество с войсками других стран НАТО.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что Польша намерена разместить первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные США, неподалеку от границы с Калининградской областью РФ. По словам министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, первые американские HIMARS поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии, размещенной в Ольштыне, уже в этом году.

В феврале текущего года США одобрили продажу Польше 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов на сумму $10 млрд. Сообщалось, что транш также включает в себя оперативно-тактические боеприпасы ATACMS, увеличивающие дальность стрельбы реактивных систем до 300 км, в количестве 45 единиц. В поставку входят в том числе управляемые реактивные снаряды GMLRS, число которых составило 1 тыс. единиц.
  • Сегодня, 09:01
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