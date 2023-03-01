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Президент ПМР: Требование о доплате за обучение в ПГУ будет аннулировано

Президент ПМР: Требование о доплате за обучение в ПГУ будет аннулировано

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил о том, что в Приднестровском госуниверситете до конца текущего учебного года не будут повышаться цены на учёбу.

«Серьезный общественный резонанс вызвала ситуация с неожиданным для студентов и их родителей увеличением стоимости учебы в госуниверситете. Негативная реакция обоснованна и понятна. Удорожание имеет объективные причины. Но я абсолютно против изменения договорных условий в середине года. Аналогичного мнения придерживаются законодатели», - написал глава государства в своём официальном телеграм-канале.

Президент отметил, что требование о доплате будет аннулировано, а тем, кто оперативно внёс дополнительную сумму, она будет возвращена, пишет novostipmr.com.

«Верховному Совету поручено изыскать средства, недостающие на выплату педагогам вуза заработной платы. Правительству предстоит внести коррективы в действующую нормативно-правовую базу. Текущий учебный год студенты ПГУ, обучающиеся на договорной основе, закончат по установленным ранее расценкам. Настаиваю, что принятие подобных решений без должного и своевременного обсуждения недопустимо», - заключил Президент.
  • Сегодня, 09:13
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