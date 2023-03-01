Компания Energocom продала 1 МВтч электроэнергии в Украину в качестве теста. До сих пор компания только покупала электроэнергию у украинских производителей, передаёт noi.md
"В этом пробном тесте электроэнергия была закуплена в Европейском союзе, прошла транзитом через молдавскую энергосистему и была продана украинским поставщикам", - говорится в заявлении компании.
Производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось за последнее время По словам представителей Energocom, профиль компании, а также ее недавняя регистрация на единственной европейской платформе для резервирования мощностей электроэнергии JAO, позволяет компании осуществлять такие сделки.
В то же время в Energocom заявили, что анализируют все транзитные процедуры, чтобы быть готовыми к любой рыночной ситуации.
Напомним, что компания Energocom получила право резервировать мощности на европейской платформе JAO в марте этого года. После регистрации компания расширяет свои возможности по покупке электроэнергии из любой европейской страны.
JAO - единственная платформа в ЕС, которая проводит аукционы прав на передачу электроэнергии на всех внутренних границах Европейского сообщества.