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В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

Населённые пункты Слободзейского района подключились к весеннему месячнику по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий. Напомним, он стартовал 13 марта и продлится до 14 апреля.

Повсеместно проходят работы по облагораживанию городских и сельских улиц, парков, прилегающих территорий к зданиям государственных и частных учреждений и организаций.

Особое внимание уделяется высадке зелёных насаждений, сообщает пресс-служба слободзейской госадминистрации. Молодые деревья липы уже высадили в парках сёл Кицканы, Глиное, Незавертайловка, посёлке Первомайск. Во Владимировке новые насаждения появились на территории возле сельской администрации.

Высадка деревьев находится под личным контролем глав населённых пунктов. Обращаясь к руководителям администраций района, глава Слободзеи Василий Тищенко акцентировал их внимание на должном уходе за высаживаемыми растениями.

«Посадочный материал очень достойный, поэтому и отнестись к его посадке и дальнейшему уходу должны серьёзно», - подчеркнул глава.

В Слободзее субботник по наведению порядка и высадке зелёных насаждений намечен на ближайшую пятницу, 24 марта.

фото: slobodzeya.gospmr
В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

В Слободзейском районе в ходе месячника по благоустройству высаживают деревья

  • Сегодня, 11:48
  • DTV
  • Просмотров: 2
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