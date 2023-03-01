Населённые пункты Слободзейского района подключились к весеннему месячнику по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий. Напомним, он стартовал 13 марта и продлится до 14 апреля.
Повсеместно проходят работы по облагораживанию городских и сельских улиц, парков, прилегающих территорий к зданиям государственных и частных учреждений и организаций.
Особое внимание уделяется высадке зелёных насаждений, сообщает пресс-служба слободзейской госадминистрации. Молодые деревья липы уже высадили в парках сёл Кицканы, Глиное, Незавертайловка, посёлке Первомайск. Во Владимировке новые насаждения появились на территории возле сельской администрации.
Высадка деревьев находится под личным контролем глав населённых пунктов. Обращаясь к руководителям администраций района, глава Слободзеи Василий Тищенко акцентировал их внимание на должном уходе за высаживаемыми растениями.
«Посадочный материал очень достойный, поэтому и отнестись к его посадке и дальнейшему уходу должны серьёзно», - подчеркнул глава.
В Слободзее субботник по наведению порядка и высадке зелёных насаждений намечен на ближайшую пятницу, 24 марта.