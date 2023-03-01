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МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, он был искусственно создан СССР, пишет russian.rt

«Этого так называемого молдавского языка не существует, это искусственная конструкция, которая была создана Советским Союзом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, решение парламента Молдавии является историческим.

«Румыния приветствовала этот очень важный шаг, потому что он восстанавливает историческую правду о названии официального языка в Молдавии и в то же время является признаком зрелости молдавского общества и его приверженности европейским ценностям», — отметил Ауреску.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранеее заявила, что, следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.

Воронин: Наши предки говорили и писали на молдавском языке

Председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин критикует решение парламента изменить законодательство, указав румынский, как официальный язык, сообщает rupor.md

«Молдова родилась как независимое государство на 440 лет раньше Румынии, а мы сидим и обсуждаем. Я спрашивал в парламентских комиссиях: «На каком языке говорил Штефан чел Маре? На молдавском. На каком языке писал стихи Михай Эминеску? На молдавском, он отсюда, из Молдовы. Дмитрий Кантемир писал на молдавском», – заявил Воронин в эфире TV8.

Напомним, 16 марта молдавские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий замену синтагмы “молдавский язык” на “румынский язык”.

МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

  • Сегодня, 12:06
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