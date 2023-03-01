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Какие документы подписаны в рамках визита Си Цзиньпина в Россию

Какие документы подписаны в рамках визита Си Цзиньпина в Россию

Как сообщает ТАСС по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

2. Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ.

4. Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 года.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики в области соевой промышленности.

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах Дальнего Востока Российской Федерации.

9. Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований.

10. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Главным государственным управлением по контролю и регулированию рынка Китайской Народной Республики.

11. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Российская Федерация) и Комитетом по контролю и управлению государственной собственностью Государственного совета Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в сфере управления государственными предприятиями.

12. Комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики.

13. Меморандум о сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и Медиакорпорацией Китая.

14. Соглашение об обмене информацией и сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" (Российская Федерация) и Информационным агентством "Синьхуа" (Китайская Народная Республика).

  • Вчера, 20:25
  • DTV
  • Просмотров: 47
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