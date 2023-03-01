Как сообщает ТАСС по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле подписаны следующие документы:
1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
2. Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ.
4. Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 года.
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности.
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики в области соевой промышленности.
8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах Дальнего Востока Российской Федерации.
9. Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований.
10. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Главным государственным управлением по контролю и регулированию рынка Китайской Народной Республики.
11. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Российская Федерация) и Комитетом по контролю и управлению государственной собственностью Государственного совета Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в сфере управления государственными предприятиями.
12. Комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики.
13. Меморандум о сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и Медиакорпорацией Китая.
14. Соглашение об обмене информацией и сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" (Российская Федерация) и Информационным агентством "Синьхуа" (Китайская Народная Республика).