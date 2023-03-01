Ученые из США выяснили, что на дне Тихого и Атлантического океанов существуют аномально теплые течения.
По мнению специалистов, они появились из-за техногенного воздействия человеческой цивилизации и могут привести к изменению океанической фауны, пишет involta.media.
С помощью современных компьютерных технологий исследователи проанализировали изменения в температуре воды в течение последних десятилетий.
Они обнаружили, что некоторые районы на дне океана имеют аномально теплую температуру: ее колебания на дне и на поверхности были в пределах от 0,5 до 5 градусов Цельсия.
На мелководье вода прогревалась по всей толще. Возникновение таких теплых волн объясняется поглощением более 80% тепла из атмосферы, в том числе того тепла, которое вырабатывается в результате деятельности человека.
Ученые предупреждают, что превышение температурных показателей воды в океане может сказаться на его обитателях, например, одни представители океанической фауны будут вытеснять других.