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Минздрав Молдовы срочно ищет укрытия на случай бомбардировок - KP.MD

Минздрав Молдовы срочно ищет укрытия на случай бомбардировок - KP.MD

Ион Кику опубликовал документ, который подтверждает, что власти страны к чему-то готовятся к чему-то страшному, пишет KP.MD

Экс-премьер Молдовы Ион Кику в соцсетях опубликовал письмо, разосланное в госучреждения, в котором центральные власти призывают срочно искать помещения в медицинских учреждениях страны, «которые можно использовать в случае взрывов». Экс-премьер Ион Кику обнародовал обращение Минздрава к медицинским учреждениям страны, где запрашивается такая информация.

- Пока Майя Санду просит коллег по парламенту "стоять прямо", она призывает больницы представить укрытия на случай бомбардировок. Они возможны в нашей стране, так как сумасшедшие власти намеренно могут попытаться втянуть Молдову в боевые действия и попытаются открыть второй фронт в Приднестровье, - констатировал бывший высокопоставленный чиновник.

Он обратился к властям с требованием дать пояснения, какая чрезвычайная ситуация возможна, и почему власти делают такие запросы.

Минздрав Молдовы срочно ищет укрытия на случай бомбардировок - KP.MD

обновлено: 12:20

Просим Правительство дать разъяснения по поводу «экстренного» запроса подруги Майи во главе Минздрава", — написал Кику на странице Facebook,

«Информация об убежищах, которые могут быть использованы в случае бомбардировок, была срочно запрошена СМИ для журналистского материала. Таким образом, запросы были отправлены в медицинские учреждения", - сообщила Елена Мудрый, начальник службы информации и связи Минздрава со СМИ, пишет point.md
  • Сегодня, 11:55
  • DTV
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