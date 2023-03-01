Dnestr.TV

 
0

Молдова отзывает своего представителя из Исполнительного комитета СНГ

Молдова отзывает своего представителя из Исполнительного комитета СНГ

Правительство Молдовы одобрило отзыв Теодора Йову с должности заместителя директора Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, главы Департамента экономического сотрудничества.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров, пишет deschide.md

По словам министра иностранных дел Нику Попеску, решение принято на основании положений соглашения о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя Исполкома СНГ.

Таким образом, Йову будет отозван с 14 апреля.

Напомним, что Теодор Йову был назначен на эту должность в декабре 2020 года.

В то же время Правительство проголосовало за назначение посла Республики Молдова в Королевстве Нидерландов Вячеслава Добындэ послом Молдовы в Дании.
  • Сегодня, 12:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна