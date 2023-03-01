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Молдова отзывает своего представителя из Исполнительного комитета СНГ
Правительство Молдовы одобрило отзыв Теодора Йову с должности заместителя директора Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, главы Департамента экономического сотрудничества.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров, пишет deschide.md
По словам министра иностранных дел Нику Попеску, решение принято на основании положений соглашения о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя Исполкома СНГ.
Таким образом, Йову будет отозван с 14 апреля.
Напомним, что Теодор Йову был назначен на эту должность в декабре 2020 года.
В то же время Правительство проголосовало за назначение посла Республики Молдова в Королевстве Нидерландов Вячеслава Добындэ послом Молдовы в Дании.
- Сегодня, 12:31
- DTV
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