Бывший вице-премьер по реинтеграции в правительстве Молдовы Александр Фленкя покинул пост сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сообщает NewsMaker «Мои полномочия прекратились в связи со сменой правительства, так как мандат советников [премьер-министра] истекает одновременно с полномочиями премьера, - цитирует Александра Фленкя интернет-портал. - Новый премьер эти полномочия не продлил. Глава делегации Молдовы в ОКК — это не правительственная должность, эта функция, которую ты исполняешь, находясь в государственной должности. В постановлении правительства указано: глава делегации — советник премьера».
Как сообщил NewsMaker, Александр Фленкя вернется к работе директора неправительственной организации «Инициатива за мир».
Напомним, что Объединенная контрольная комиссия руководит проведением миротворческой операции. В состав комиссии входят делегации от России, Молдовы и Приднестровья, а также представители Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Александр Фленкя проработал в качестве сопредседателя ОКК от Республики Молдова чуть более двух месяцев. На этот пост он был назначен 10 января, а 12 января ОКК утвердила его в этой должности.
До назначения в ОКК Александр Фленкя работал политическим представителем Республики Молдова на переговорах с Приднестровьем.
Он известен как организатор транспортной и банковской блокад ПМР, а также неоднократно требовал вывода российских миротворцев.