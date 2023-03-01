Dnestr.TV

 
0

Александр Фленкя покинул пост сопредседателя Объединенной контрольной комиссии

Александр Фленкя покинул пост сопредседателя Объединенной контрольной комиссии

Бывший вице-премьер по реинтеграции в правительстве Молдовы Александр Фленкя покинул пост сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сообщает NewsMaker

«Мои полномочия прекратились в связи со сменой правительства, так как мандат советников [премьер-министра] истекает одновременно с полномочиями премьера, - цитирует Александра Фленкя интернет-портал. - Новый премьер эти полномочия не продлил. Глава делегации Молдовы в ОКК — это не правительственная должность, эта функция, которую ты исполняешь, находясь в государственной должности. В постановлении правительства указано: глава делегации — советник премьера».

Как сообщил NewsMaker, Александр Фленкя вернется к работе директора неправительственной организации «Инициатива за мир».

Напомним, что Объединенная контрольная комиссия руководит проведением миротворческой операции. В состав комиссии входят делегации от России, Молдовы и Приднестровья, а также представители Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Александр Фленкя проработал в качестве сопредседателя ОКК от Республики Молдова чуть более двух месяцев. На этот пост он был назначен 10 января, а 12 января ОКК утвердила его в этой должности.

До назначения в ОКК Александр Фленкя работал политическим представителем Республики Молдова на переговорах с Приднестровьем.

Он известен как организатор транспортной и банковской блокад ПМР, а также неоднократно требовал вывода российских миротворцев.
  • Сегодня, 13:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна