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Санду промульгировала закон об изменении названия госязыка на «румынский»

Санду промульгировала закон об изменении названия госязыка на «румынский»
фото из открытых источников

Президент Майя Санду сообщила 22 марта, что промульгировала принятый ранее парламентом закон об изменении названия «молдавский язык» на «румынский» в Конституции и других государственных законах. «Этот закон подтверждает историческую правду — государственный язык в Молдове — румынский», — добавила президент, передаёт point.md

Санду также отметила, что румынский — один из официальных языков Евросоюза. Глава государства пожелала, чтобы румынский язык «объединил всех, кто живет на этой земле и любит ее».

«Те, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Молдовы, говорим на „молдавском“, а не на румынском языке, преследуют только одну цель: разделить нас. Потому что, разделив народ, его легче подчинить и контролировать. Тех, кто пытается нас разделить, волнует не лингвистика, а то, как удержать Молдову в состоянии вечного национального раздора», — добавила президент.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что молдавский как язык современной государственности служит знаком отличия самоидентификации граждан Молдовы. Она отметила, что в настоящее время молдавский язык парадоксальным образом официально сохранился лишь в Приднестровье, пишет gazeta.ru

До этого бывший президент Молдовы Владимир Воронин выступил против изменения названия государственного языка страны с молдавского на румынский.

  • Сегодня, 18:09
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