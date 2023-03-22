Президент Майя Санду сообщила 22 марта, что промульгировала принятый ранее парламентом закон об изменении названия «молдавский язык» на «румынский» в Конституции и других государственных законах. «Этот закон подтверждает историческую правду — государственный язык в Молдове — румынский», — добавила президент, передаёт point.md
Санду также отметила, что румынский — один из официальных языков Евросоюза. Глава государства пожелала, чтобы румынский язык «объединил всех, кто живет на этой земле и любит ее».
«Те, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Молдовы, говорим на „молдавском“, а не на румынском языке, преследуют только одну цель: разделить нас. Потому что, разделив народ, его легче подчинить и контролировать. Тех, кто пытается нас разделить, волнует не лингвистика, а то, как удержать Молдову в состоянии вечного национального раздора», — добавила президент.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что молдавский как язык современной государственности служит знаком отличия самоидентификации граждан Молдовы. Она отметила, что в настоящее время молдавский язык парадоксальным образом официально сохранился лишь в Приднестровье, пишет gazeta.ru
До этого бывший президент Молдовы Владимир Воронин выступил против изменения названия государственного языка страны с молдавского на румынский.