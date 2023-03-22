В Приднестровье стартовал республиканский конкурс «Студент года». Его цель – выявление и поощрение студентов, наиболее активно проявивших себя в учебной, научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и других сферах деятельности.
Участником мероприятия может стать студент очной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 25 лет. При этом средний балл успеваемости должен быть от 4 и выше, сообщается на сайте Министерства просвещения ПМР
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Председатель совета студенческого самоуправления», «Общественник года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Студенческий медиа года».
Конкурс будет проводиться до 31 мая в три этапа.
Первый – институциональный - пройдет с 20 марта по 14 апреля.
В рамках второго - республиканского заочного – материалы принимаются до 5 мая. Он заключается в экспертной оценке портфолио участников (победителей первого этапа).
Третий – республиканский очный – проводится 31 мая. Он включает участие в трех конкурсных заданиях: «Эссе», «Самопрезентация», «Я лучший!».
Финалисты и победители конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.
Подробности и Положение конкурса можно узнать в Министерстве просвещения ПМР.