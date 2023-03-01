Указом главы государства утверждены перечни должностей и размеров доплаты персоналу учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе следственных изоляторов Государственной службы исполнения наказаний Минюста ПМР, а также сотрудникам изоляторов временного содержания, центров по вытрезвлению граждан и специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, подразделений вневедомственной охраны МВД ПМР, контактирующим с больными туберкулезом, передаёт NewsPMR.Com
Согласно документу:
1. Размеры доплаты персоналу учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе следственных изоляторов Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (за исключением персонала учреждений уголовно-исполнительной системы медицинских специальностей), контактирующему с больными туберкулезом, – составят от 20 до 30 РУ МЗП, в зависимости от занимаемой должности.
Сотрудники пенитенциарных учреждений ГСИН МЮ ПМР, для которых размер доплаты составляет 20 РУ МЗП, обслуживают туберкулезные отделения из расчета один из сотрудников соответствующего отдела пенитенциарного учреждения.
2. Размеры доплаты персоналу учреждений уголовно-исполнительной системы Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики медицинских специальностей, контактирующему с больными туберкулезом, – составят от 500 до 800 РУ МЗП, в зависимости от занимаемой должности.
3. Размер доплаты сотрудникам изоляторов временного содержания, центров по вытрезвлению граждан и специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, подразделений вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, контактирующим с больными туберкулезом, – составят от 20 до 30 РУ МЗП, в зависимости от занимаемой должности.
Под сотрудниками изоляторов временного содержания, центров по вытрезвлению граждан и специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, подразделений вневедомственной охраны МВД ПМР, контактирующими с больными туберкулезом, следует понимать сотрудников милиции и гражданский персонал (работников) подразделений МВД ПМР.
Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим, сотрудникам и работникам ГСИН МЮ ПМР: 1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР.