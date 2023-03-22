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Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет план реинтеграции Приднестровья

Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет план реинтеграции Приднестровья
фото-коллаж: Point.md

Кишинев разработал рассчитанный на семь лет план реинтеграции Приднестровья. Об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает eadaily.com

При этом власти Молдовы подобных официальных заявлений еще не делали.

На вопрос, обращается ли Молдова к Украине за помощью в гибридной борьбе с Россией, Данилов сослался на приднестровский конфликт, передает rupor.md со ссылкой на interfax.com.ua

«Молдова недавно разработала документ, в котором они предлагают шаги к возвращению непризнанной ПМР растянуть на 7 лет. Вы должны это решить один раз, а, когда они это переводят в ситуацию политического процесса, что там избиратели, это огромная ошибка», — заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что для Киева крайне важно, чтобы РМ «закончила ситуацию с Приднестровьем».

«Если мы будем иметь на общей границе территории, на которых находятся российские солдаты, это вопрос времени, когда они начнут пытаться что-то дестабилизировать. К тому же, не будет никаких инвестиций и развития», — заключил Алексей Данилов.

Недавно президент Молдовы Майя Санду призналась, что у Кишинева пока нет четкого дальнейшего плана объединения страны, а эффективные переговоры в этом направлении будут возможны «после победы Украины». При этом в Кишиневе говорят, что «на первом месте должна быть демилитаризация Приднестровья, в том числе путем эвакуации российских войск».

  • Сегодня, 18:41
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