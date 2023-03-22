Кишинев разработал рассчитанный на семь лет план реинтеграции Приднестровья. Об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает eadaily.com
При этом власти Молдовы подобных официальных заявлений еще не делали.
На вопрос, обращается ли Молдова к Украине за помощью в гибридной борьбе с Россией, Данилов сослался на приднестровский конфликт, передает rupor.md со ссылкой на interfax.com.ua
«Молдова недавно разработала документ, в котором они предлагают шаги к возвращению непризнанной ПМР растянуть на 7 лет. Вы должны это решить один раз, а, когда они это переводят в ситуацию политического процесса, что там избиратели, это огромная ошибка», — заявил Данилов.
Он также подчеркнул, что для Киева крайне важно, чтобы РМ «закончила ситуацию с Приднестровьем».
«Если мы будем иметь на общей границе территории, на которых находятся российские солдаты, это вопрос времени, когда они начнут пытаться что-то дестабилизировать. К тому же, не будет никаких инвестиций и развития», — заключил Алексей Данилов.
Недавно президент Молдовы Майя Санду призналась, что у Кишинева пока нет четкого дальнейшего плана объединения страны, а эффективные переговоры в этом направлении будут возможны «после победы Украины». При этом в Кишиневе говорят, что «на первом месте должна быть демилитаризация Приднестровья, в том числе путем эвакуации российских войск».