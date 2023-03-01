По итогам встречи Президента ПМР с депутатами и общественниками слободзейского района было принято решение о проведении тематического совещания, посвященного конкретному вопросу, поднятому накануне: закрывать или сохранять Слободзейский политехнический техникум. К рабочей дискуссии пригласили представителей Правительства ПМР, Минпроса, районной администрации и горрайсовета, техникума.
Вадим Красносельский запросил уточненные данные, отражающие востребованность учебного заведения. По словам директора образовательного учреждения, его посещают на данный момент 454 человека. Студенты – как бюджетники, так и договорники. 63 молодых человека проходят обучение в заочном формате, передает пресс-служба главы государства. Помимо основной категории студентов техникума (их 310), знания и профессиональные навыки по различным рабочим специальностям здесь получают в рамках курсов повышения квалификации и профподготовки.
Президент интересовался, из жителей каких населенных пунктов сформирован студенческий коллектив. В подавляющем большинстве (393 человека) – это молодые люди, проживающие в Слободзейском районе: 168 – горожане, 225 – жители сел. Прибывших из Тирасполя – 18, из Бендер – 11, из Днестровска и Григориополя – по 12 человек, из Каменки – трое, по два студента из Рыбницы и Дубоссар. Важный факт: в слободзейском техникуме обучаются 42 сироты, четверо инвалидов и 92 ребенка из многодетных или неполных семей. Все эти аспекты не столько статистические, сколько социальные, подчеркнул Вадим Красносельский, заслушав озвученные данные.
Инфраструктура техникума в момент ее создания была рассчитана на семь сотен студентов. Меняющиеся реалии и подходы к учебному процессу потребовали использования большего количества помещений. Их перестраивали и перепрофилировали. В результате на сегодняшний день материально-техническая база рассчитана на 520 студентов, то есть процент загруженности образовательного учреждения достаточно велик, говорили на совещании. Президент спрашивал о коллективе техникума, уточняя, достаточна ли кадровая обеспеченность, каков уровень профессионализма преподавателей и мастеров, много ли внешних совместителей. На сегодняшний день в техникуме трудоустроено 87 человек. Для большинства из них это единственное место работы. Исключение составляют сотрудники, которые преподают те направления, по которым параллельно трудятся в иных структурах, к примеру в СВПЧ или автошколе. Таких единицы, и это хорошие практики, отмечали на совещании.
Резюмируя аргументы в пользу сохранения учебного заведения, Вадим Красносельский остановился на таком аспекте, как закрепление молодежи в сельской местности, как следствие – развитие сел и агропромышленного комплекса, который является важной составляющей экономики Приднестровья. Учеба сельских ребят в городе неизбежно приведет к вымыванию кадрового потенциала сельских предприятий, что будет стопорить наращивание сельхозпроизводства, считает Президент.
Итог обсуждения: принято решение о сохранении слободзейского политехнического техникума как ценной составляющей системы начального и среднего профессионального образования. Глава государства обратил внимание на необходимость включить учебное заведение в эффективно действующий механизм дуального (практико-ориентированного) образования. Тесное взаимодействие с производственными предприятиями, сокращение сроков обучения по востребованным в районе и в экономике страны в целом рабочим специальностям, возможность получать не только стипендию, но и заработную плату, гарантия трудоустройства – все это привлечет еще больше молодых людей, уверен Вадим Красносельский. Многоступенчатость образования позволяет принимать выверенные решения и эффективно использовать личные ресурсы – время и финансовые средства, отметил Президент.
Открытым остается вопрос обновления инфраструктуры учебного заведения. Государство будет помогать в его решении. При этом, как заверил глава слободзейской администрации Василий Тищенко, район готов активно включиться в эту работу уже в текущем году.