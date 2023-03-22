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ООН открыла первую за полвека конференцию по водной безопасности

ООН открыла первую за полвека конференцию по водной безопасности

Уже в ближайшее время человечество может столкнуться глобальной проблемой нехватки питьевой воды. Об этом в среду, 22 марта, говорится в докладе ООН, приуроченном к Конференции по водным ресурсам в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

В документе сказано, что люди стали больше потреблять воды и каждый год этот показатель увеличивается.

"В течение последних 40 лет потребление воды в мире растет на 1% в год, что связано с ростом населения планеты и изменением моделей потребления", - сказано в документе.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году в городах нехватку воды будут испытывать около 2,4 миллиарда человек, что вдвое выше, чем было еще несколько лет назад. При этом потребность городов в воде к середине столетия вырастет на 80%.

При этом основным потребителем воды остается сельское хозяйство, на которое приходится 70% мирового потребления.

"Правительствам нужны планы, которые могли бы обеспечить справедливый доступ к воде всем людям, которые в этом нуждаются и одновременно сохраняли этот драгоценный ресурс. Четверть населения мира полагается на опасную питьевую воду, а у половины нет базовых санитарных условий для жизни", - заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Говоря о наиболее уязвимых странах, в ООН считают, что в первую очередь водный кризис станут ощущать на Ближнемем Востоке и в Африке, где воды не хватает уже сейчас. Также дефицит воды возможен в Центральной Африке, Восточной Азии и Южной Америке.

Отметим, ограничения на потребление воды собираются ввести в регионах Франции, где это необходимо, из-за угрозы рекордной засухи.

Ранее ученые заявили, что Европа находится на грани катастрофической засухи.

Иследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии заявили, что Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, запасы подземных вод истощаются. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Отмечается, что аномально жаркое лето 2018-2019 годов спровоцировало резкое падение уровня поверхностных вод, который не восстановился из-за сильной жары на континенте в последние годы.

Стало известно, что потенциально катастрофическая засуха уже наносит серьезный ущерб природе, негативно влияет на сельское хозяйство и вызывает нехватку энергии в Европе.

"К настоящему моменту множество водных видов потеряли среду обитания или вымерли, также возникало большое количество массовых лесных и травяных пожаров, а сухая почва вызвала много проблем для сельскохозяйственной отрасли, а также стала причиной внезапных наводнений. Помимо этого в Европе обострилась нехватка энергии, так как без достаточного количества охлаждающей воды атомные электростанции в регионе с трудом могут вырабатывать достаточно электроэнергии, осложнена работа и гидроэлектростанций", - говорят ученые.

В своем исследовании они использовали спутники-близнецы под названием Том и Джерри. Эти устройства вращаются вокруг Земли по полярной орбите на высоте. Они регулярно фиксируют понижение уровня подземных и поверхностных вод в Европе.

"Несколько лет назад я никогда бы не подумал, что вода может стать проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. Но на самом деле у нас тут проблемы с водоснабжением. Прежде всего необходимо иметь возможность документировать продолжающуюся засуху с использованием данных и иметь для этого непрерывные спутниковые миссии в космосе", - резюмировал доктор Торстен Майер-Гюрр.
  • Сегодня, 09:05
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