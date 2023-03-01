Фото: телеграм-канал Первого Приднестровского телеканала
Глава государства Вадим Красносельский подписал указ о награждении медалью «За спасение утопающего» жителя Григориополя Игоря Мотынги.
Игоря Мотынги реанимировал утонувшего 5-летнего мальчика. Ребёнок упал в обводной канал на дамбе за селом Делакеу и начал тонуть. В это время двое мужчин производили геодезические работы на дамбе за селом. К ним подбежала 9-летняя девочка с криками о помощи.
Одним из рабочих оказался Игорь Мотынга – пожарный на пенсии. Много раз он уже спасал людей из большой беды, вот и в этот раз не растерялся. Без лишних раздумий по отработанному алгоритму Игорь начал реанимационные действия. После этого ребёнка передали врачам скорой помощи, которые доставили его в Республиканский центр матери и ребёнка, сообщает пресс-служба МВД ПМР.