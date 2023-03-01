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Спортсменки Суклейской ДЮСШ – призеры международного турнира в Болгарии

Спортсменки Суклейской ДЮСШ – призеры международного турнира в Болгарии

В период с 17 по 19 марта 2023 года в городе София в Болгарии проходил международный турнир по художественной гимнастике «Созвездие красоты». В соревнованиях приняли участие 400 гимнасток из стран: Мексика, Пуэрто-Рико, Австрия, Сербия, Латвия, Болгария, Украина, Молдова, сообщается на сайте госадминистрации Слободзеи

Команду Суклейской ДЮСШ представили 12 гимнасток по восьми возрастным группам.

По итогам соревнований нашими спортсменками завоевано девять призовых мест.

Победителем в упражнениях с обручем в возрастной группе 2015 г.р. стала Александра Маламен.

В возрастной группе 2013 г.р. победителем в упражнениях с булавами стала Валерия Верес, в упражнениях с обручем – 3 место.

В возрастной группе 2012 г.р. победителем в упражнениях с обручем стала Владислава Секрет, в упражнениях с мячом Николь Мартолог.

В возрастной группе 2011 г.р. в упражнениях с мячом бронзовым призером стала Варвара Гуцан.

В возрастной группе 2008 г.р. Дина Погребан заняла 3 место в упражнениях с обручем и булавами. Дарья Кукса заняла 2 место в упражнениях с мячом.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Татьяна Барышева, Юлия Тополчан, Ольга Маламен, Оксана Стажилова.

Для некоторых спортсменок этот турнир стал первым международным соревнованием в карьере. Тираспольчанка Дарья Неделько завершила выступление в упражнении с булавами на пятом месте (из 20-ти участниц). "Художница" поделилась впечатлениями от соревнований.

«Сначала мы были поражены огромным светлым залом с высокими потолками, где можно бросить обруч, и он не достанет потолка. Профессиональные ковры, на которых можно вращать повороты, пока голова не закружится. Было удивительно увидеть такой высокий уровень спортсменок. Далекая поездка очень сблизила нас с девочками. Мы все поддерживали друг друга и переживали как никогда! Но все девочки из других стран были очень приветливыми и красивыми. Хочу поблагодарить нашего тренера Маламен Ольгу Викторовну за эту поездку», - отметила Дарья Неделько.

Спортсменки Суклейской ДЮСШ – призеры международного турнира в Болгарии

Спортсменки Суклейской ДЮСШ – призеры международного турнира в Болгарии

Спортсменки Суклейской ДЮСШ – призеры международного турнира в Болгарии


  • Сегодня, 09:44
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