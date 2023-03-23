С 1 апреля 2023 года пенсии и социальные пособия в Молдове будут проиндексированы на 15%. Соответствующее решение приняло правительство по инициативе Министерства труда и социальной защиты, сообщает md.sputniknews.ru
Таким образом, минимальная пенсия по возрасту после индексации составит 2620,62 лея, что почти на 342 лея больше, чем в 2022 году.
В то же время будет увеличен размер минимальной пенсии по инвалидности до 1965,47 лея для людей с тяжелыми формами инвалидности, 1834,43 лея для лиц с ограниченными возможностями и 1310,31 лея для людей со средней степенью инвалидности.
Коэффициент в 15% был установлен в соответствии с процентным увеличением собственного дохода бюджета государственного социального страхования в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Он применяется к части пенсии, которая не превышает среднемесячную заработную плату в экономике, установленную на 2023 год – 11 700 леев.
Для индексации социальных пособий правительству потребуется около 3,06 миллиарда леев, из которых 2,35 миллиарда поступят из средств бюджета социального страхования, остальное – из государственного бюджета.
Также с 1 апреля на 15% будет увеличен минимальный гарантированный ежемесячный доход, используемый для установления права на социальную помощь и компенсации в холодный период года. После индексации его размет составит 1568 леев для взрослых и 1631 лея для детей.