Dnestr.TV

 
0

Пенсии и социальные пособия в Молдове проиндексируют на 15% с 1 апреля

Пенсии и социальные пособия в Молдове проиндексируют на 15% с 1 апреля

С 1 апреля 2023 года пенсии и социальные пособия в Молдове будут проиндексированы на 15%. Соответствующее решение приняло правительство по инициативе Министерства труда и социальной защиты, сообщает md.sputniknews.ru

Таким образом, минимальная пенсия по возрасту после индексации составит 2620,62 лея, что почти на 342 лея больше, чем в 2022 году.

В то же время будет увеличен размер минимальной пенсии по инвалидности до 1965,47 лея для людей с тяжелыми формами инвалидности, 1834,43 лея для лиц с ограниченными возможностями и 1310,31 лея для людей со средней степенью инвалидности.

Коэффициент в 15% был установлен в соответствии с процентным увеличением собственного дохода бюджета государственного социального страхования в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Он применяется к части пенсии, которая не превышает среднемесячную заработную плату в экономике, установленную на 2023 год – 11 700 леев.

Для индексации социальных пособий правительству потребуется около 3,06 миллиарда леев, из которых 2,35 миллиарда поступят из средств бюджета социального страхования, остальное – из государственного бюджета.

Также с 1 апреля на 15% будет увеличен минимальный гарантированный ежемесячный доход, используемый для установления права на социальную помощь и компенсации в холодный период года. После индексации его размет составит 1568 леев для взрослых и 1631 лея для детей.
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна