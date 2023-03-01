Работникам бюджетных организаций сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания, социального обеспечения, культуры и искусства, зарплата которых ниже минимального уровня оплаты труда (МРОТ), и получающим доплату до величины МРОТ будут выплачивать из госбюджета ещё одну доплату.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета, сумма доплаты составит 200 рублей. На пленарном заседании Верховного Совета ПМР депутаты приняли сразу в двух чтениях Законопроект «О внесении дополнения в Закон ПМР "О республиканском бюджете на 2023 год"», который был представлен в качестве законодательной инициативы Президентом ПМР.
Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко сообщила на онлайн-заседании о том, что законопроект устанавливает новую ежемесячную доплату работникам бюджетных и муниципальных организаций, выполняющим управленческие функции, размер оклада которых ниже МРОТ и которые получают доплату до величины минимального размера оплаты труда.
«В связи с принятием решения о повышении уровня оплаты труда на 12% некоторые категории работников сферы образования, здравоохранения, сферы обслуживания, спорта не почувствовали увеличения размера оплаты труда ввиду того, что они получали доплату до МРОТ и, соответственно, размер доплаты нивелировался общим размером МРОТа.
Чтобы принцип социальной справедливости восстановить и чтобы все работники указанных сфер получили повышение на 12%, предлагаем ввести дополнительную выплату в размере 200 рублей, которая не будет учитываться при расчёте размера доплаты до уровня МРОТ и будет исчисляться пропорционально отработанному времени», - отметила министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко.
На I квартал 2023 года для неквалифицированных работников МРОТ установлен в размере 1 809 рублей, для квалифицированных – 1989,9. Согласно законодательству, если оклад ниже МРОТ, таким работникам зарплата доводится до уровня МРОТ и сверх этой суммы предоставляется доплата в размере 108,3 рубля. Принятым сегодня сразу в двух чтениях законопроектом приднестровцам, получающим такую доплату сверх доведенной до уровня МРОТа зарплаты, будет осуществляться ещё одна выплата - в размере 200 руб.
В Минсоцзащиты подчеркнули, что дополнительного финансирования на новую норму не потребуется, так как лимиты предусмотрены изначально и заложены в фонды оплаты труда бюджетных организаций. Глава профильного ведомства привела расчёты:
«Помощник воспитателя сегодня при его окладе в 110 РУ МЗП получит увеличение на 200 рублей с учётом его оклада в прошлом году 2 059 рублей, в текущем году при доплате - 2 259 рублей. С учетом того что он получает доплату за контакт с дезинфицирующими средствами, доплату 108 рублей, которая входит в структуру МРОТа, сверх МРОТа будет установлено 200 рублей. Такой уровень зарплаты помощника воспитателя будет в квиточках после принятия нашего решения».
По данным Минсоцзащиты, в организациях Приднестровья, которые попали под увеличение заработной платы на 12% с нового года, доплаты до уровня МРОТ получают 18 тысяч 165 человек. Верховный Совет поддержал инициативу Президента о том, что сегодня важно улучшить положение низкооплачиваемых работников бюджетной сферы.
«Мы на рабочем совещании договорились, что мы сейчас поддержим с учетом высказанного и предложенного, а затем готовы хоть со следующей недели на любой площадке – министерства или комитетов Верховного Совета – работать над корректировками. Изучить на практике любой собес, школу или УНО, что получилось, и подкорректировать в течение нескольких недель. А второе – необходимо доработать до следующего финансового года единообразное применение норм закона об оплате труда», - отметил на пленарном онлайн-заседании глава Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Депутаты Верховного Совета считают, что необходимо вносить изменения в закон о заработной плате работникам бюджетной сферы, чтобы он учитывал современные реалии и не был сложен для понимания приднестровцев.