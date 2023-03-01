В Слободзейском районе разыскивают убийцу собак. В четверг, 23 марта, в милицию сообщили об обнаружении трупов четырёх застреленных собак в селе Суклея, на ул. Гагарина (на территории гаражного кооператива и в районе дачных участков на границе с селом Карагаш), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности человека, причастного к жестокому обращению с животными.
Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья 12-го калибра.
Проводится доследственная проверка. Милиция обращается к гражданам: кому что-либо известно о данных фактах, сообщить в органы внутренних дел по номеру 102. Конфиденциальность гарантирована.