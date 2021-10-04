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Олег Дилигул назначен на должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов
23 марта Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ о назначении на должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олега Дилигула. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Ранее Олег Дилигул занимал должность исполняющего обязанности главы Минсельхозприроды. Указ о его назначении опубликован на официальном сайте Президента ПМР.
- Сегодня, 16:54
- DTV
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