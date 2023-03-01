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Аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершат к маю

Аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершат к маю
Фотоколлаж: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводят зарубежные компании, будет завершен к маю. Об этом сообщил в пятницу председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в интервью телеканалу Exclusiv, сообщает ТАСС.

"Скорее всего, к маю должен быть отчет, который будет представлен наблюдательному совету ["Молдовагаза"]. Он должен высказаться, принять отчет или нет, а затем перейти к следующей фазе по согласованию графика выплат", - сказал Чебан.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдову на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Со своей стороны правительство Молдовы настояло на привлечении зарубежного аудитора и обязалось сделать это до 1 мая 2022 года. Несмотря на то что молдавская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдовы, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".
tass.ru
  • Сегодня, 09:07
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