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Объявлен месячник по профилактике бешенства

Объявлен месячник по профилактике бешенства

В рамках профилактических мероприятий государственной ветеринарной службой республики в течение года проводится вакцинация против бешенства животных общественного и частного секторов с максимальным охватом всего поголовья. Вакцинации против бешенства подлежат все собаки и кошки, и это является зоной ответственности их хозяев. Вакцинация животных против бешенства проводится вакциной «Рабистар», при этом первичная вакцинация животных начинается с двухмесячного возраста, а далее осуществляется ежегодная ревакцинация, сообщается на сайте Минсельхоза.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения эпизоотического благополучия территории Приднестровья, а также защиты населения от болезней общих для животных и человека, при проведении вакцинации животных против бешенства в 2023 году стоимость биопрепарата не будет включаться в расчет оплаты за оказание услуги. Государство заложило средства для приобретения биопрепарата на вакцинацию животных в Республиканский бюджет на 2023 год.

С 27 марта по 27 апреля 2023 года на территории Приднестровья будет проводиться месячник по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания бешенства. согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 10 марта 2023 года № 81 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди животных в Приднестровской Молдавской Республике».

В ходе месячника будет проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, в том числе и в общеобразовательных учреждениях, по вопросам риска заболевания и профилактики бешенства среди домашних животных, а также соблюдения правил их содержания.

Будут организованы выездные профилактические вакцинации против бешенства в населенных пунктах республики.

Состоится обмен информацией между ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службой по зооантропонозным болезням, в частности, по бешенству.

Пройдут рейдовые проверки предприятий, учреждений и организаций по соблюдению условий содержания служебных собак.

Будут организованы мероприятия по снижению численности диких псовых животных.

Важно знать: наиболее частыми причинами заражения вирусом бешенства людей и животных являются нарушение правил содержания домашних питомцев, в частности кошек и собак, а также небрежное отношение к беспризорным животным и несвоевременное обращение в медицинские учреждения за помощью.

В последнее время уровень обращения населения республики за квалифицированной ветеринарной помощью является высоким. Однако владельцам домашних животных нелишним будет напомнить о необходимости проведения ежегодных иммунизаций своих питомцев против бешенства.

  • Сегодня, 09:21
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