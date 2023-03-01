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Переходим на летнее время: как правильно переводить часы

Переходим на летнее время: как правильно переводить часы

В ночь с субботы на воскресенье Приднестровье вместе с соседними странами перейдет на летнее время. Переход осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество. В этом году переход на летнее время выпал на ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед ровно

25 на 26 марта Молдова снова перейдет на летнее время. Часы переведут на час вперед: в 3:00 ночи время изменят на 4:00.

Поскольку Российская Федерация приняла решение «заморозить» на своей территории «зимнее» время и переводить стрелки часов в ночь на 26 марта не будет, то после перехода на «летнее» время Приднестровье и Москва будут находиться в одном часовом поясе. Соответственно, Тирасполь, Кишинев и Киев после перевода стрелок будут синхронизированы по «московскому» времени.

В сентябре 2018 года Европейская комиссия предложила странам Евросоюза отказаться от перехода на зимнее и летнее время. В пользу такого решения ЕК привела опрос 4,6 млн жителей ЕС, и 84% высказались за отмену перевода часов. Также, по данным Еврокомиссии, нет никаких экономических предпосылок для того, чтобы переводить часы — экономия электричества в этом случае минимальна. При этом перевод часов вредит здоровью.

Молдавские власти тогда обещали тоже отказаться от перевода часов.

Европарламент поддержал предложение. Последний раз стрелки часов планировали перевести в марте 2021 года. При этом до марта 2021 года для исполнения решения Европарламента ввели переходный период. Страны ЕС должны были сами решить, какое время (зимнее или летнее) оставить как постоянное. Но затем решение Европарламента приостановили.

  • Вчера, 18:54
  • DTV
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