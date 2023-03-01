Молдавские резервисты начали получать повестки на военные учения. Они пройдут в апреле, мае, июне и сентябре в ряде регионов страны. Военнослужащие резерва обязаны присутствовать на учениях. Если они этого не делают, то несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса, сообщает point.md ссылаясь на bani.md
«Согласно статье 353 УК РМ, граждане, не явившиеся на учения в составе резервистов Вооруженных Сил, несут уголовную ответственность в виде штрафа в размере до 650 условных единиц (32 500 леев) или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 150 часов», — заявила пресс-секретарь Минобороны РМ Мария Арама.
Резервисты Вооруженных сил Молдовы начали получать повестки на военные сборы. В распоряжении журналистов оказалась копия повестки, которая была вручена мужчине, а также пяти его другим коллегам по работе.
Недавно Национальная армия объявила, что планирует провести учения с резервистами Вооруженных сил в апреле, мае, июне и сентябре.
По словам начальника Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Молдовы полковника Октавиана Друцэ, учения направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.
При этом участвующие в учениях изучат воинские уставы, познакомятся с материальной базой обучения, военной техникой и вооружением пехоты.
Лица, которые должны будут принять участия в учениях, будут извещены повестками через муниципальные и территориальные военные центры по месту прописки.
«Учения проводятся в соответствии с требованиями Закона о резерве Вооруженных сил, а также Плана подготовки Национальной армии на 2023 год и не имеют отношения к ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в пресс-релизе Национальной армии.