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Утверждено примерное положение об организациях отдыха и оздоровления детей

Утверждено примерное положение об организациях отдыха и оздоровления детей
Фото: открытые источники

Приказом Министерства просвещения Приднестровья утверждено примерное положение об организациях отдыха и оздоровления детей сезонного действия или круглогодичного действия.

Принятый документ регулирует порядок предоставления услуг по организации отдыха и оздоровлению детей юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровлению детей (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), пишет newspmr.com.

Целями деятельности детского центра являются:

- создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;

- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, физического, трудового воспитания детей;

- охрана и укрепление здоровья детей;

- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей;

- профессиональная ориентация детей.

Согласно положению:

Детские центры отдыха и оздоровления создаются для детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно. Предметом их деятельности являются организация и проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей.

Дети направляются в детский центр при наличии медицинской справки о состоянии здоровья.

Деятельность детей организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен детского центра, интересов детей, воспитательных и образовательных задач детского центра.

Детский центр:

- осуществляет свою деятельность в стационарных условиях (круглогодично или в течение определенного периода времени (сезона), с круглосуточным либо дневным пребыванием детей).

- создает условия для занятий физической культурой и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости – для обучения и воспитания детей;

- должен обеспечить доступ детей-инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур детского центра и предоставляемым услугам.

Условия размещения, устройства, содержания и организации работы детского центра должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной безопасности.

При приеме на работу в детский центр работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предупреждению несчастных случаев с детьми.

Руководитель и работники детского центра несут ответственность за пребывание детей, их жизнь и здоровье согласно договору, об организации отдыха и оздоровления ребенка.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 19:12
  • DTV
  • Просмотров: 38
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