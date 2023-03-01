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«Укрэнерго» призвала украинцев не участвовать в «Часе Земли»

«Укрэнерго» призвала украинцев не участвовать в «Часе Земли»

«Укрэнерго» призвала украинцев не участвовать в «Часе Земли» и не вредить энергосистеме. В компании отмечают, что экономить электроэнергию можно и нужно, но для этого есть более разумные способы.

Компания призвала украинцев не участвовать в акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы, чтобы не навредить энергосистеме.

Компания в телеграм-канале заявила, что эта акция вредна и приводит только к дополнительной работе диспетчеров, поскольку резкое массовое выключение, а затем включение энергоснабжения вредит надежности системы.

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может сильно навредить энергосистеме! К счастью, украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая действительно вредна и единственное, что к чему приводит - это к дополнительной работе диспетчерам", - сообщают в Укрэнерго.

Специалисты компании объяснили, почему не следует проводить подобные акции.

"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного – это закон физики. Одновременное отключение света - это кратковременное снижение потребления. Если эта акция будет поддержана многими людьми, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации - иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что экономить электроэнергию можно и нужно, но для этого есть более разумные способы.

"Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток. Мы всячески поддерживаем экоинициативы, направленные на противодействие изменению климата. И приобщиться к таким инициативам каждый может ежедневно, разумно пользуясь электроэнергией: не включайте одновременно многие мощные приборы и переносите потребление мощной бытовой техники на ночные часы. Это будет вашим ежедневным вкладом в сохранение природы и надежность работы энергосистемы", - сообщает пресс-служба компании.

  • Вчера, 19:27
  • DTV
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