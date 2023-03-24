24 марта в Каменке отметили 79-ю годовщину освобождения района от немецко-румынских захватчиков.
Мероприятия начались с автопробега, организаторами которого выступили представители Черноморского казачьего войска и молодёжного движения «Наследники Побед». Затем в городе прошла акция «Георгиевская лента», которую провели активисты молодёжного крыла ОНФ из Каменки, Тирасполя и Бендер совместно с представителями молодёжного движения «Наследники Побед». Молодые люди дарили каменчанам георгиевские ленточки – символы Великой Победы.
Ну, а центром всех памятных мероприятий стал Мемориал Славы. Там состоялся митинг-реквием, участие в котором приняли сотрудники госадминистрации, представители депутатского корпуса, военизированных структур, общественных организаций, сотрудники предприятий, учреждений и организаций города, учащиеся школ и студенты техникума, сообщает пресс-служба Каменской администрации.
Перед собравшимися выступили глава государственной администрации Каменского района и города Каменка Владимир Бычков, председатель районного Совета ветеранов Виктор Войков и ученица второй городской школы Дарья Сметанка.
«В этот день нельзя не вспомнить, не отдать дань уважения, не почтить память тех, кто ковал эту победу. Ковал в тылу, на фронтах, ковал в боях, освобождая наши земли, наш край, нашу Каменку. И конечно же мы не можем не почтить память тех, кто воевал в Каменском подполье. Огромное спасибо нашим освободителям, нашим ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто ушёл из жизни уже в мирное время!
… Сегодня наша главная задача – сохранить память о Великой Отечественной войне, сохранить правду об освобождении Каменского района и донести эту правду до следующих поколений. Ибо в правде сила, и эта сила не позволит нам прогнуться под Запад и жить по его указке. И это будет самая большая благодарность нашим освободителям, нашим ветеранам», – отметил в своём выступлении глава государственной администрации района и города Владимир Бычков.
Память погибших за свободу и независимость нашей Родины участники митинга почтили минутой молчания. А к подножию памятника Неизвестному солдату и к гранитным плитам Мемориала Славы в этот день легли живые цветы.