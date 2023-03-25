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Путин заявил о договоренности по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии

Путин заявил о договоренности по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва и Минск договорились, что разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режим нераспространения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие.

«Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем всё то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — пояснил Путин, передает iz.ru.

Он добавил, что именно об этом попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путин добавил, что Лукашенко давно ставит вопрос о размещении на территории страны российского тактического ядерного оружия.

«Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений», — сказал президент России.

Ранее, 16 февраля, Лукашенко заявил, что республика не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Однако у нее есть интерес к тактическому оружию. По словам Лукашенко, Минск не намерен наносить ударов «даже по европейским странам», но планирует подготовить самолеты, которые смогут нести тактическое ядерное оружие.

До этого, в августе, Лукашенко рассказал о том, что самолеты в стране были переоборудованы под возможность нести ядерное оружие. По его словам, страна готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

Тогда же полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко пояснил, что переоборудование белорусских тактических бомбардировщиков Су-24 под ядерное оружие — это превентивная мера.

СМИ Японии прокомментировали решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

В частности, газета Yomiuri выражает мнение, что такая мера нужна для сдерживания поставок нового вооружения со стороны США и Европы на Украину
Решение Российской Федерации разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии - это ответ на усиление военной помощи Украине со стороны Запада. Такое мнение в воскресенье выразили японский телеканал NHK и основные японские газеты, передает ТАСС.

"Цель [решения], судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины", - отмечает японское общественное телевидение. Крупнейшая японская газета Yomiuri в свою очередь также выражает мнение, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано сдержать поставки нового вооружения со стороны США и Европы на Украину. Издание полагает, что в Москве испытывают обеспокоенность в связи с возможным контрнаступлением Киева с использованием новейшего иностранного вооружения, включая западные танки.

Ведущая деловая газета страны Nikkei также полагает, что решение президента РФ Владимира Путина напрямую связано с желанием оказать давление и сдержать поставки западного вооружения на Украину. Аналогичное мнение выразила и общенациональная газета Asahi.

Японские власти на текущий момент никак не комментировали соответствующее решение.
  • Сегодня, 09:52
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