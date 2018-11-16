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В Украине запретили ввоз яиц и мяса птицы из Молдовы и Чили

В Украине запретили ввоз яиц и мяса птицы из Молдовы и Чили

Госпродпотребслужба Украины в Днепропетровской области запретила ввоз на территорию региона грузов из Молдовы из-за выявленного гриппа птицы.

"Запрещен ввоз на территорию Днепропетровской области из Республики Молдова инкубационных яиц, птицы, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания в соответствии с требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 16.11.2018 г. № 553", – говорится в сообщении ведомства, передаёт reporter.ua.

То же сказано в отношении товаров из Чили.

  • Сегодня, 10:03
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