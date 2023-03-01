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В Кишиневе начали консервацию здания Цирка

В Кишиневе начали консервацию здания Цирка
Фото: Facebook/Poduri de încredere peste Nistru — Мосты доверия через Днестр

Программа развития ООН (ПРООН) в Молдове объявила о начале консервации здания Кишиневского цирка. Строительная компания, выбранная по итогам аукциона, начала ремонтные работы на крыше. Здание цирка в Кишиневе имеет большую архитектурную ценность, а в 2022 году оно было включено в Реестр охраняемых памятников.

Работы на первом этапе могут быть завершены к концу 2023 года, в зависимости от погодных условий, а также от других факторов, таких как логистика сырья, пострадавших от множественных кризисов в регионе.

В то же время, ПРООН занимается выбором компании, которая выполнит работы по замене острянного фасада блока А Кишиневского цирка.

«ЕС через программу „Меры укрепления доверия“, реализуемую ПРООН, выделил более €1,8 млн, которые покрыли расходы на техническую экспертизу, проектирование и ремонтные работы на первом этапе. Это позволит предотвратить ухудшение состояния здания Цирка под воздействием внешних факторов. Примерная стоимость завершения всех работ оценивается более чем в €11 млн. Это может сделать счет средств государственного бюджета или дополнительного финансирования от партнеров по развитию», — сообщили в ПРООН.

Кишиневский цирк построили в 1981 году по проекту архитектора Аллы Кириченко. Сегодня он подчиняется государственному предприятию Moldova-Concert, куда входит также Национальный дворец имени Николая Сулака.

В мае 2022 года парламент Молдовы принял решение включить здание Кишиневского цирка в реестр памятников.
  • Сегодня, 10:11
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