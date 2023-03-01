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Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев 1994 года по дальности полета воздушного шара

Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев 1994 года по дальности полета воздушного шара
Фото: ©Фёдор Конюхов/vk.com/fedor_konyuhov/Путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло

Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел свыше 2 368 км и таким образом побил установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полета. Об этом сообщается в субботу на сайте спутниковой навигации, который отслеживает полет.

"Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате "Фосагро" преодолели 2 368 км, тем самым превысив рекорд дальности полета теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японскими пилотами. Выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за полярным кругом, всю рекордную дистанцию полет проходил в коридоре 67-70 градусов северной широты. Пилоты будут продолжать полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга - столицы полярной авиации", - говорится в сообщении штаба, передает ТАСС.

В настоящее время изготовленный в России шар "Фосагро" летит со скоростью около 60 км в час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс м. В пятницу около 05:00 мск Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области. Чтобы побить свой же рекорд продолжительности полета в 55 часов, им нужно продержаться в воздухе около 14 часов.

"Рекорд установлен, но полет продолжается. Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Новый мировой рекорд будет зафиксирован после ратификации Международной федерации аэронавтики (FAI)", - уточнили в штабе.

Конюхов и Меняйло совершили первый в истории отечественного воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морем в высоких северных широтах.

Федор Конюхов является обладателем абсолютного мирового рекорда в области воздухоплавания - самый быстрый полет вокруг света на воздушном шаре. За это достижение он был удостоен звания "Пилот года" Международной федерации аэронавтики (FAI) в 2016 году. В ходе тренировок к кругосветному полету Конюхов и Меняйло установили два мировых рекорда: сначала 32 часа, а затем 55 часов беспосадочного полета на тепловом шаре.
  • Сегодня, 10:16
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