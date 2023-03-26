Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, у Анкары нет проблем с Хельсинки.
Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, сообщил телеканал TRT Haber, передает eadaily.com.
«Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе (в процессе членства в НАТО)», — заявил Калын в интервью телеканалу NTV.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 — Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.