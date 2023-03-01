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В Молдове начались учения подразделений спецназа стран НАТО

В Молдове начались учения подразделений спецназа стран НАТО
фото: army.md

Солдаты Национальной армии проведут совместные военные учения «JCET-2023» (Совместная комбинированная тренировка по обмену) вместе с коллегами из Румынии, США и Великобритании. В связи с этим военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии для участия в учениях. Пресс-служба минобороны просит граждан не спекулировать на учениях и планируемом перемещении военной техники.

Учения пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также повышение уровень оперативного взаимодействия между участвующими контингентами.

По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

«Совместное комбинированное обучение по обмену» проводится в соответствии с планом обучения Национальной армии на 2023 год.

Солдаты батальона специального назначения «Фулджер» Национальной армии участвуют в «JCET» с 2009 года.


  • Сегодня, 10:19
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