Солдаты Национальной армии проведут совместные военные учения «JCET-2023» (Совместная комбинированная тренировка по обмену) вместе с коллегами из Румынии, США и Великобритании. В связи с этим военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии для участия в учениях. Пресс-служба минобороны просит граждан не спекулировать на учениях и планируемом перемещении военной техники.
Учения пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также повышение уровень оперативного взаимодействия между участвующими контингентами.
По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач.
«Совместное комбинированное обучение по обмену» проводится в соответствии с планом обучения Национальной армии на 2023 год.
Солдаты батальона специального назначения «Фулджер» Национальной армии участвуют в «JCET» с 2009 года.