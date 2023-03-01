Президент ПМР Вадим Красносельский провёл еженедельное селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления.
Вадим Красносельский поднял вопрос, с которым к нему обратились граждане. Речь идёт об оплате услуг, связанных с комиссионным медицинским осмотром. Некоторые профессии и сферы деятельности предполагают обязательное ежегодное прохождение медосмотра. Визит к врачам приходится оплачивать.
Вадим Красносельский напомнил, что это обязанность работодателя, и поручил главам госадминистраций и руководителям профильных ведомств организовать проверочные мероприятия и проконтролировать исполнение данной нормы Трудового кодекса ПМР, сообщает пресс-служба главы государства.
Главы госадминистраций городов и районов республики проинформировали о положении дел на местах, рассказали о работе, проведённой на минувшей неделе, и о планах на текущую.
По всей республике проводятся мероприятия в рамках месячника по благоустройству и озеленению. Во многих населённых пунктах провели первые субботники. В Слободзее, к примеру, в централизованном приведении города в порядок участвовали свыше тысячи человек. Высадили четыре сотни деревьев. Озеленительным работам, учитывая погодные условия, сейчас уделяется повышенное внимание.
В Бендерах проводят ревизию парков, скверов и других досугово-рекреационных зон, определяя, где какие работы необходимо провести, что из малых архитектурных форм требует замены. Ремонтируют в Бендерах и коллектор. Проблемные участки канализационной системы реконструируют также в Тирасполе.
Во всех городах республики по графику проводятся ремонты по линии ЖКХ: приводят в порядок подъезды многоэтажных домов, кровли, фасады. Бендерский глава рассказал, что есть сложности с доставкой в республику материалов для проведения кровельных работ. Раньше их привозили из России. Сейчас ищут иных поставщиков.
Участники совещания также выделили насыщенную программу, подготовленную на прошлой неделе каменчанами и жителями сёл района по случаю очередной годовщины освобождения Каменки от немецко-фашистких захватчиков.
Для сельчан Дубоссарского района значимым событием стал визит группы узкопрофильных специалистов районной поликлиники в сельскую врачебную амбулаторию Дойбан-1. Врачи провели прием пациентов из шести сёл района.
В Суклее (Слободзейский район) и селе Бутучаны (Рыбницкий район) выбрали глав администраций, а в Каменке и Незавертайловке пополнили состав местных советов.