Центральная избирательная комиссия ПМР огласила результаты дополнительных выборов в местные органы власти и органы местного самоуправления. Они прошли вчера, 26 марта, в Слободзейском, Рыбницком и Каменском районах.
Как сообщается на сайте центризбиркома, на подсчёт голосов и итоги голосования жалоб не поступало. Процедуру проводили в присутствии наблюдателей.
В итоге депутатом Слободзейского горрайсовета по округу № 15 был избран Константин Цуркан.
В Суклее председателем Совета - главой администрации села избрали Ларису Колесник.
Председателем Совета - главой администрации села Бутучаны Рыбницкого района избран Сергей Кырпа.
В Каменском районе депутатом местного Совета по округу № 2 стал Денис Томашпольский.