27 марта около 8:30 утра на участке дороги Тирасполь – Парканы, в районе ресторана «Фоишор», столкнулись два «Фольксвагена», сообщает пресс-центр МВД ПМР.
По предварительным данным, один из участников ДТП двигался со стороны Терновки, не уступил дорогу машине, ехавшей по главной. Произошло столкновение.
Скорая помощь увезла несколько человек в РКБ. На месте работали сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП уточняются.
Обновлено: Подробности ДТП
За рулём тёмно-зелёного «Фольксвагена» находилась 29-летняя женщина. Она выезжала со стороны с. Терновка и, проигнорировав требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», продолжила движение.
Оказавшись примерно на середине перекрёстка, автоледи в последний момент обратила внимание, что со стороны с. Парканы по главной движется машина. Но решила проехать вперёд, надеясь уйти от столкновения.
Мужчина 37 лет на чёрном «Фольксвагене» успел только вывернуть руль влево, но удара избежать не удалось. Оба автомобиля остановились у обочины дороги.
Прибывшие на место ДТП врачи увезли в РКБ водителя чёрной легковушки и его пассажирку. По предварительной информации, 35-летняя женщина с сотрясением головного мозга находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. За её состоянием наблюдают врачи. Мужчина, водитель «Фольксвагена», проходит обследование.