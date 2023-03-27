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Повторение апреля 2017 года: Синоптики предупреждают, что на Молдову идут снег и морозы
Синоптики предупреждают, что на Молдову идут снег и морозы, после почти летнего тепла последних дней в это не верится, пишет KP.MD
27 марта начнётся неделя с 18 градусов выше нуля днем.
А потом резкое похолодание - днем во вторник уже всего +6 градусов, а в ночь на среду дождь со снегом, температура воздуха понизится до 2 градусов мороза.
29 марта днем всего 5 градусов тепла, ночь тоже морозная - до -1 градуса.
Затем температура воздуха начнет повышаться: к субботе уже +16 градусов днем и дождь, сообщает kp.md
- Сегодня, 13:48
- DTV
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