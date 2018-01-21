Приднестровские кикбоксеры завоевали 5 золотых медалей на Кубке Беларуси и турнире в Литве, сообщает госслужба по спорту.
На кубке Беларуси по кикбоксингу в Могилеве, прошедшем с 23 по 26 марта, представители РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья» показали следующие результаты:
Максим Казаку – 1-е место в весовой категории до 60 кг. Виктор Нечитайло - 1-е место в весовой категории до 63,5 кг.
Виктор Нечитайло также признан лучшим кикбоксером Кубка Республики Беларусь-2023.
Кроме того, в Каунасе (Литва) проводился международный турнир по кикбоксингу «Lithuania Open WAKO». В данных соревнованиях приняли участие приднестровские спортсмены РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья».
Тимур Парфентьев (Рыбница, тренер Руслан Костюк) завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 кг в разделе лоу-кик среди юниоров.
Дмитрий Венгер (Рыбница, тренер Руслан Костюк) поднялся на высшую ступень пьедестала, став победителем в весовой категории до 45 кг в разделе лоу-кик среди юниоров.
Чемпионом также стал тираспольчанин, воспитанник МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР борьбы и бокса» Илья Манолов (тренеры Иван Деркаченко, Никита Левушкин).