Dnestr.TV

 
0

5 золотых медалей завоевали приднестровские кикбоксеры в Беларуси и Литве

5 золотых медалей завоевали приднестровские кикбоксеры в Беларуси и Литве
фото: sport.gospmr

Приднестровские кикбоксеры завоевали 5 золотых медалей на Кубке Беларуси и турнире в Литве, сообщает госслужба по спорту.

На кубке Беларуси по кикбоксингу в Могилеве, прошедшем с 23 по 26 марта, представители РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья» показали следующие результаты:

Максим Казаку – 1-е место в весовой категории до 60 кг.
Виктор Нечитайло - 1-е место в весовой категории до 63,5 кг.

Виктор Нечитайло также признан лучшим кикбоксером Кубка Республики Беларусь-2023.

Кроме того, в Каунасе (Литва) проводился международный турнир по кикбоксингу «Lithuania Open WAKO». В данных соревнованиях приняли участие приднестровские спортсмены РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья».

Тимур Парфентьев (Рыбница, тренер Руслан Костюк) завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 кг в разделе лоу-кик среди юниоров.

Дмитрий Венгер (Рыбница, тренер Руслан Костюк) поднялся на высшую ступень пьедестала, став победителем в весовой категории до 45 кг в разделе лоу-кик среди юниоров.

Чемпионом также стал тираспольчанин, воспитанник МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР борьбы и бокса» Илья Манолов (тренеры Иван Деркаченко, Никита Левушкин).

5 золотых медалей завоевали приднестровские кикбоксеры в Беларуси и Литве

5 золотых медалей завоевали приднестровские кикбоксеры в Беларуси и Литве
фото: sport.gospmr

  • Сегодня, 14:11
  • DTV
  • Просмотров: 13
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна