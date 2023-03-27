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Здание Национальной библиотеки Молдовы пока не отдадут Румынской церкви

Здание Национальной библиотеки Молдовы пока не отдадут Румынской церкви

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы сегодня, 27 марта, дал отрицательное заключение на проект решения о передаче одного из зданий Национальной библиотеки Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, сообщает eadaily.com

Интересы Румынской православной церкви продвигают депутаты правящей в РМ президентской партии «Действие и солидарность» (ПДС).

«Несмотря на то, что цель проекта четко определена, считаем, что некоторые представители гражданского общества могут расценить его как юридический прецедент, даже если этот проект является исключением в законодательстве», — отмечено в решении.

Антикоррупционный центр рекомендовал властям установить четкие и прозрачные процедуры, направленные на укрепление и совершенствование институциональной системы и правовой базы в области реабилитации жертв политических репрессий.

«Авторы проекта должны максимально четко и прозрачно аргументировать его необходимость, чтобы не создавать юридический прецедент для многочисленных отступлений от общего закона», — заключили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы.

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