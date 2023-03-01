Президент ПМР Вадим Красносельский провёл онлайн-беседу с американским послом Кентом Логсдоном. Глава приднестровского государства выразил соболезнования собеседнику в связи с недавним уходом из жизни отца Кента Логсдона, сообщает пресс-служба главы государства.
Одна из основных тем диалога – расследование предотвращённых терактов, которые планировались к осуществлению на территории Приднестровья. Вадим Красносельский напомнил о том, что в составе делегации ОБСЕ, на членов которой готовилось несостоявшееся февральское покушение, была гражданка США глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.
В этой связи Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам Федерального бюро расследований (ФБР).
Вадим Красносельский отметил, что сотрудникам ФБР готовы предоставить доступ к собранной доказательной базе и оказать содействие для детального и всеобъемлющего изучения материалов следствия. Основная цель международного взаимодействия по линии профильных служб – установить все обстоятельства планируемого масштабного преступления и не допустить повторения подобного.
Также Вадим Красносельский и Кент Логсдон обсудили возможность организации в Приднестровье мероприятий в рамках Дня американской культуры. Президент ПМР обозначил, что в республике, где проживают представители 72 национальностей и народностей, с уважением и интересом относятся к истории и традициям различных государств и наций, включая американскую культуру.
Собеседники условились продолжать ритмичное взаимодействие по актуальным направлениям.
Напомним, 9 марта Министерство государственной безопасности ПМР сообщило, что был предотвращён теракт, который готовился по указанию Службы безопасности Украины против должностных лиц Приднестровья.
Также правоохранительные органы Приднестровья сообщали о том, что жертвами запланированного в Тирасполе теракта, помимо должностных лиц, должны были стать и просто жители Приднестровья. Позже прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что первоначальной целью террористов была посетившая Бендеры 14 февраля делегация ОБСЕ во главе с Действующим председателем – министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. После того как этот террористический акт осуществить не удалось, была начата подготовка теракта против должностных лиц Приднестровья.