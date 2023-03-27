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В Дубоссарском районе вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной

В Дубоссарском районе вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной
фото:Telegram / Солдат Победы

В Молдове совершен очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны, на этот раз - в Дубоссарском районе, об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, сообщает sputniknews.ru

Это уже четвертый акт вандализма на данном военно-историческом объекте.

"Изувечены памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница. Здесь летом 1941-го оборону держали советские воины под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина", - рассказал Петрович.

Он уточнил, что о произошедшем были оповещены правоохранительные органы. На место прибыла опергруппа МВД и сотрудники мэрии. Возбуждено уголовное дело.

За последнее десятилетие ни один случай вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны в Молдове не был расследован, а виновные не были задержаны даже тогда, когда они были известны, ранее сообщал Координационный совет российских соотечественников Молдовы.
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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