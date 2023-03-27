В Молдове совершен очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны, на этот раз - в Дубоссарском районе, об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, сообщает sputniknews.ru
Это уже четвертый акт вандализма на данном военно-историческом объекте.
"Изувечены памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница. Здесь летом 1941-го оборону держали советские воины под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина", - рассказал Петрович.
Он уточнил, что о произошедшем были оповещены правоохранительные органы. На место прибыла опергруппа МВД и сотрудники мэрии. Возбуждено уголовное дело.
За последнее десятилетие ни один случай вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны в Молдове не был расследован, а виновные не были задержаны даже тогда, когда они были известны, ранее сообщал Координационный совет российских соотечественников Молдовы.