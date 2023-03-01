Исполнительная ветвь власти продолжает работу над введением мер по ограничению импорта ртутьсодержащих ламп. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть, являются чрезвычайно опасными и относятся к I классу опасности. Ртуть оказывает вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы человека, в целом вызывает глубокое внутреннее отравление организма. Именно поэтому одна из ключевых проблем после применения данных ламп – их последующая максимально возможная безопасная утилизация.
Учитывая риски использования таких источников света, в 2020 году был установлен порядок обращения с ртутьсодержащими лампами и термометрами, утратившими потребительские свойства. Однако практика показывает, что люди не соблюдают все необходимые требования по передаче поврежденных устройств в пункты приема. Неправильное хранение использованных ламп приводит к загрязнению окружающей среды и наносит вред здоровью граждан.
В связи с этим в целях предотвращения антропогенных выбросов, высвобожденной ртути и ее соединений высшим органом исполнительной власти был разработан нормативный акт, устанавливающий запрет с начала следующего года на ввоз люминесцентных ламп на территорию Приднестровья, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«В рамках нашего внутреннего законодательства было принято решение о необходимости ограничения использования ртутных ламп для того, чтобы улучшить ситуацию с экологией и экономией энергетических ресурсов. Ртутьсодержащие лампы потребляют больше электроэнергии, чем светодиодные, которые являются современными средствами освещения», – подчеркнул Зампред Правительства Станислав Касап.
В целях поэтапного отказа от использования ртутьсодержащего электрического оборудования предлагается ввести таможенную пошлину на импорт в размере 100% от стоимости товара. Также в планах запуск информационной кампании, которая позволит разъяснить населению риски использования и рассказать о вреде при утилизации ламп.
В ближайшей перспективе – полный отказ от использования данного типа освещения в госсекторе и переход на энергосберегающие световые устройства. Это позволит экономить не только энергоресурсы, но и бюджетные средства, которые закладываются на утилизацию ртутных ламп.