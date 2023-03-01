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Правительство предлагает ограничить импорт ртутных ламп

Правительство предлагает ограничить импорт ртутных ламп

Исполнительная ветвь власти продолжает работу над введением мер по ограничению импорта ртутьсодержащих ламп. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть, являются чрезвычайно опасными и относятся к I классу опасности. Ртуть оказывает вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы человека, в целом вызывает глубокое внутреннее отравление организма. Именно поэтому одна из ключевых проблем после применения данных ламп – их последующая максимально возможная безопасная утилизация.

Учитывая риски использования таких источников света, в 2020 году был установлен порядок обращения с ртутьсодержащими лампами и термометрами, утратившими потребительские свойства. Однако практика показывает, что люди не соблюдают все необходимые требования по передаче поврежденных устройств в пункты приема. Неправильное хранение использованных ламп приводит к загрязнению окружающей среды и наносит вред здоровью граждан.

В связи с этим в целях предотвращения антропогенных выбросов, высвобожденной ртути и ее соединений высшим органом исполнительной власти был разработан нормативный акт, устанавливающий запрет с начала следующего года на ввоз люминесцентных ламп на территорию Приднестровья, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

«В рамках нашего внутреннего законодательства было принято решение о необходимости ограничения использования ртутных ламп для того, чтобы улучшить ситуацию с экологией и экономией энергетических ресурсов. Ртутьсодержащие лампы потребляют больше электроэнергии, чем светодиодные, которые являются современными средствами освещения», – подчеркнул Зампред Правительства Станислав Касап.

В целях поэтапного отказа от использования ртутьсодержащего электрического оборудования предлагается ввести таможенную пошлину на импорт в размере 100% от стоимости товара. Также в планах запуск информационной кампании, которая позволит разъяснить населению риски использования и рассказать о вреде при утилизации ламп.

В ближайшей перспективе – полный отказ от использования данного типа освещения в госсекторе и переход на энергосберегающие световые устройства. Это позволит экономить не только энергоресурсы, но и бюджетные средства, которые закладываются на утилизацию ртутных ламп.
  • Вчера, 19:05
  • DTV
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