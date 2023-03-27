Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. РГАНТД уточнил в своем Telegram-канале, что показал эти снимки впервые. На опубликованных кадрах запечатлен фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором летчик выполнял полет, сообщает РИА Новости
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Утром в этот день Юрий Гагарин и инструктор летчик-фронтовик Владимир Серегин взлетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ с аэродрома Чкаловский в Московской области. Спустя несколько минут Гагарин доложил о выполнении упражнения, после чего он получил разрешение возвращаться на аэродром.
Практически сразу после этого их самолет упал возле деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.
Гагарину было 34 года, Серегину — 45 лет. Из-за гибели Гагарина в СССР объявляли государственный траур. Урны с прахом погибших захоронили в Кремлевской стене.
Материалы расследования причин катастрофы долгое время оставались засекреченными. Государственная комиссия пришла к выводу, что экипаж по неизвестной причине совершил резкий маневр и сорвался в штопор, из которого не успел выйти. Неисправностей и отказов бортовой техники зафиксировано не было. Посторонних веществ в крови погибших не нашли.
В разное время специалистами выдвигались версии, что причиной резкого маневра, приведшего к катастрофе, стало уклонение от другого самолета или попадание в его спутный след, столкновение с метеозондом или стаей птиц, а также разгерметизация кабины, из-за которой летчики потеряли сознание. Окончательно ни одна из них не была подтверждена.