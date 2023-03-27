Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968

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